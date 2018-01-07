إيران تحظر تدريس الإنكليزية في المدارس الابتدائية

منعت إيران تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس الإبتدائية بعد أن قال كبار رجال الدين في البلاد إن تعلمها في سن مبكرة يفتح الطريق أمام "الغزو الثقافي" الغربي، حسب ما ذكر رئيس المجلس الأعلى للتعليم مهدي ناويد أدهم.

وأضاف أدهم في حديث للتلفزيون الرسمي مساء السبت إن "تعليم الإنكليزية في المدارس الابتدائية الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي يخالف القوانين واللوائح".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن فصول اللغة الإنكليزية خارج المنهج الرسمي قد يتم حظرها أيضا.

ويبدأ تدريس اللغة الإنكليزية عادة في مدارس المرحلة التعليمية المتوسطة في إيران، التي يتراوح فيها سن الطلبة من 12 إلى 14 تقريبا، لكن بعض المدارس الابتدائية تدرس الإنكليزية أيضا.

ويأتي ذلك القرار وسط احتجاجات تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوع، وتقول السلطات إن "أعداء أجانب" وراء تنظيمها.