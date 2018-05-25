'لا وقود ولا غذاء حتى تتحقق مطالبنا'.. سائقو إيران يشلون يد النظام

لليوم الرابع على التوالي، تعاني بعض المناطق الإيرانية من نقص في الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى.

ولا يزال المئات من سائقي الشاحنات في إيران مضربين عن العمل حتى يلبي المسؤولون مطالبهم.

وقد أغلق بعضهم الطرق احتجاجا على تجاهل الحكومة.

وتلخصت مطالب العمال الإيرانيين في زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع رسوم الشحن، وتغييرات تتعلق بتحسين نظام المعاشات وأقساط التأمينات، بحسب موقع "راديو فردا".

وعم الإضراب محافظات قزوين ولرستان وأذربايجان الشرقية ومازندران، بجانب احتجاج بعض السائقين في المدن الأخرى على قرار خفض وزن البضائع المسموح شحنها.