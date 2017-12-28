مئات في شوارع مشهد احتجاجا على أداء الحكومة

خرج مئات من الإيرانيين الخميس في مظاهرات في شوارع مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

وهتف المحتجون في المدينة حيث المواقع الأكثر قدسية لدى الشيعة، "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للدكتاتور".

وردد بعض المحتجين هتافات ”غادروا سورية.. فكروا فينا“، في انتقاد لنشر إيران قوات هناك دعما للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ 2011.

وحسب مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، ظهرت قوات الأمن وهي تستخدم مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المحتجين.

Major protest erupts today in north-east #Iran city of Mashhad against economic corruption & rising cost of living. Angry chants of "Death to Rouhani" & "Death to Dictator". #FreeIran @4FreedominIran pic.twitter.com/5dBgLNSrAj — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) December 28, 2017

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية، وهي وكالة شبه رسمية، عن محمد رحیم نوروزیان حاكم مشهد قوله إن ”المظاهرات غير قانونية لكن الشرطة تعاملت مع الناس بتسامح".

وأضاف أن عددا من المحتجين اعتقلوا بسبب ”محاولتهم إلحاق أضرار بممتلكات عامة".

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام شبه رسمية، بخروج مظاهرات أخرى في محافظة خراسان رضوي.

ولم يحقق بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية في 2015 للحد من برنامجها النووي مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة عليها، نتائج اقتصادية للقاعدة العريضة من الناس، رغم تأكيد الحكومة إنها ستتحقق.

ويعتقد كثير من الإيرانيين أن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن بسبب الفساد وسوء الإدارة.

ويقول مركز الإحصاءات الإيراني إن نسبة البطالة بلغت 12.4 في المئة خلال السنة المالية الجارية، ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4 في المئة عن العام الماضي. وهناك نحو 3.2 ملايين عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليونا.



