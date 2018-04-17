إيران.. اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين

لقي ستة أشخاص مصرعهم في اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين وقعت ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة على الحدود مع باكستان.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا إن "زمرة إرهابية هاجمت انطلاقا من الأراضي الباكستانية عند الساعة 1:30 ( 21:00 ت غ) برج مراقبة تابعا لقوات الأمن الداخلي في منطقة ميرجاوه" الحدودية الواقعة على مسافة 75 كلم جنوب شرق زاهدان، مركز محافظة سيستان بلوشستان.

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن تصدت للمسلحين، ما أدى الى مقتل ثلاثة مهاجمين واثنين من قوات حرس الحدود وعنصر من قوات برج المراقبة.

وتتهم إيران باكستان بدعم مجموعة "جيش العدل" الإسلامية، وهي حركة معارضة إيرانية تتهمها طهران بالارتباط بتنظيم القاعدة وبتنفيذ عمليات مسلحة في سيستان بلوشستان.

وتضم منطقة سيستان بلوشستان أقلية سنية كبيرة في إيران، حيث أكثر من 90 في المئة من السكان من الشيعة. وهي تشهد باستمرار اشتباكات وعمليات مسلحة تنفذها مجموعات سنية متطرفة، وكذلك مهربو مخدرات.

وشهدت هذه المحافظة بين عامي 2005 و2010 حركة تمرد نفذتها مجموعة "جند الله" السنية وانحسر نشاط هذه المجموعة بعد إعدام زعيمها عام 2010.