'عصا صيد'.. دليل الحرس الثوري ضد نشطاء إيرانيين

أذاع التلفزيون الحكومي الإيراني تقريرا لتبرير الاعتقالات بحق عدد من نشطاء البيئة، مبينا أنهم استخدموا عصا "هوائية" معدة للصيد لنقل "معلومات سرية" إلى وكالة المخابرات المركزية والموساد الإسرائيلي.
وكان ما لا يقل عن 13 من دعاة حماية البيئة قد اعتقلوا بتهم التجسس لصالح "الأعداء" في 24 كانون الثاني/يناير الماضي.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني أكثر من 40 ناشطا في مجال البيئة وأعضاء فرق كشافة وبعض أقربائهم، يوم السابع والثامن من آيار/مايو في محافظة هرمزغان، جنوبي البلاد.
وقال محامي المدافعين عن البيئة، بايام دورفشان، إن ما يسمى بـ"الهوائي" الذي ظهر على شاشة التلفزيون هو في الواقع قضيب صيد كان يستخدمه المعتقل الذي توفي في السجن كافوس سيد-إمامي وعائلته لوضع جهاز راديو حتى يتمكنوا من الاستماع إلى الأخبار والموسيقى أثناء قضاء الوقت في الريف.
يذكر أن سید-إمامی كان قد توفي في السجن عقب أسبوعين من اعتقاله، فيما ادعت الحكومة الإيرانية أنه مات منتحرا.
وادعت الحكومة الإيرانية سابقا، أن نشطاء البيئة قد وضعوا كاميرات في أماكن حساسة لمراقبة الأنشطة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني.
وكان 800 ناشط إيراني في مجال البيئة، قد بعثوا رسالة إلى الرئيس حسن روحاني يطالبونه فيها بتوضيحات عن مصير زملائهم المعتقلين.
وقال الناشطون في رسالتهم: "لقد مر ما يقرب من 90 يوما كما تعلم (روحاني)، ولا يزال 13 من خبراء البيئة والحياة البرية محتجزين من قبل الأجهزة الأمنية في إيران".
"الأكثر سيطرة"
واعترضت بعض الرموز الإيرانية على تدخل الحرس الثوري الإيراني في مكافحة أنشطة التجسس، رغم أن هذا في الأصل دور وزارة الاستخبارات الإيرانية حصرا.
وكان رئيس هيئة حماية البيئة الإيرانية عيسى كالانتري قال إنه بناء على عدم وجود أدلة تدين نشطاء البيئة بأعمال تجسس، فإنه يجب الإفراج عنهم، بحسب "راديو فردا".
وتعتبر وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الأكثر سيطرة داخل إيران، إذ امتد نفوذها عقب نجاح الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في عام 1997، ومنذ تلك اللحظة اعتقل الجهاز عددا من النشطاء والساسة.
ولعبت وحدة الاستخبارات بالحرس الثوري دورا رئيسيا في قمع المظاهرات التي اندلعت عقب انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2009، والتي سميت حينها بمظاهرات الحركة الخضراء.