'عصا صيد'.. دليل الحرس الثوري ضد نشطاء إيرانيين

أذاع التلفزيون الحكومي الإيراني تقريرا لتبرير الاعتقالات بحق عدد من نشطاء البيئة، مبينا أنهم استخدموا عصا "هوائية" معدة للصيد لنقل "معلومات سرية" إلى وكالة المخابرات المركزية والموساد الإسرائيلي.

وكان ما لا يقل عن 13 من دعاة حماية البيئة قد اعتقلوا بتهم التجسس لصالح "الأعداء" في 24 كانون الثاني/يناير الماضي.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني أكثر من 40 ناشطا في مجال البيئة وأعضاء فرق كشافة وبعض أقربائهم، يوم السابع والثامن من آيار/مايو في محافظة هرمزغان، جنوبي البلاد.

وقال محامي المدافعين عن البيئة، بايام دورفشان، إن ما يسمى بـ"الهوائي" الذي ظهر على شاشة التلفزيون هو في الواقع قضيب صيد كان يستخدمه المعتقل الذي توفي في السجن كافوس سيد-إمامي وعائلته لوضع جهاز راديو حتى يتمكنوا من الاستماع إلى الأخبار والموسيقى أثناء قضاء الوقت في الريف.

يذكر أن سید-إمامی كان قد توفي في السجن عقب أسبوعين من اعتقاله، فيما ادعت الحكومة الإيرانية أنه مات منتحرا.

وادعت الحكومة الإيرانية سابقا، أن نشطاء البيئة قد وضعوا كاميرات في أماكن حساسة لمراقبة الأنشطة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني.

وكان 800 ناشط إيراني في مجال البيئة، قد بعثوا رسالة إلى الرئيس حسن روحاني يطالبونه فيها بتوضيحات عن مصير زملائهم المعتقلين.

وقال الناشطون في رسالتهم: "لقد مر ما يقرب من 90 يوما كما تعلم (روحاني)، ولا يزال 13 من خبراء البيئة والحياة البرية محتجزين من قبل الأجهزة الأمنية في إيران".