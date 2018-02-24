اعتقالات جديدة تستهدف علماء البيئة في إيران

اعتقلت السلطات الإيرانية ثلاثة علماء بيئة ما يرفع عدد الموقوفين من هذه الفئة منذ كانون الثاني/يناير الماضي إلى 10.

وقال موقع تابناك المقرب من المحافظين السبت إن العلماء الثلاثة اعتقلوا في مقاطعة هرمزغان جنوبي البلاد من دون أن يحدد متى ولماذا تم توقيفهم.

وهؤلاء العلماء أعضاء في جمعية حماية البيئة في منطقة لوردين القريبة من الخليج.

وفي الشهر الماضي اعتقل ثمانية علماء بيئة بتهمة التجسس، توفي أحدهم وهو كاووس سيد إمامي في السجن قبل حوالي أسبوعين.

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وفيما قالت السلطات الإيرانية إن إمامي انتحر، شككت عائلته في ذلك وأكدت أنه سبق أن تلقى تهديدات.

وأفرجت السلطات من جهة أخرى عن نائب رئيس جمعية حماية البيئة كاوه مدني بعد أن اعتقلته لفترة وجيزة خلال هذا الشهر.

المصدر: وكالات