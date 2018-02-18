66 قتيلا إثر تحطم طائرة ركاب في إيران

قضى 66 شخصا إثر تحطم طائرة ركاب كانت في رحلة محلية في منطقة جبلية جنوب غرب إيران الأحد.

وقالت السلطات إن الطائرة التابعة لشركة آسمان للطیران سقطت فوق جبل دنا في سلسلة جبال زاغروس، على بعد نحو 500 كلم من طهران، وأقل من 25 كلم من وجهتها النهائية في ياسوج التابعة لأصفهان.

وأفاد محمد الطبطبائي من التلفزيون الرسمي بأن "عمليات بحث أجريت في منطقة سقوط الطائرة، وقد أبلغنا أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها فارقوا الحياة".

ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة حتى الساعة، إلا أن عاصفة ثلجية كانت تضرب المنطقة في الساعات الأخيرة.

وسجل إيران حافل في حوادث الطيران، إذ شهدت سلسلة من الحوادث الجوية في العقود الأخيرة يتعلق كثير منها بطائرات روسية الصنع.