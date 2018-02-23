بالفيديو.. شرطي إيراني يعتدي على ناشطة

أثار تسجيل مصور، يظهر شرطيا إيرانيا يدفع ناشطة ليسقطها أرضا من على منصة في شارع مكتظ بطهران، انتقادات واسعة وسخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن التسجيل المصور للمحتجة التي خرجت وحدها، التقط في شارع "انقلاب" حيث اعتقلت أمرأة أول مرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعدما وقفت من دون غطاء رأس ملوحة بحجاب على عصى خشبية.

شاهد الفيديو:

ومنذ ذلك الحين، نشرت عشرات النساء صورا لأنفسهن في الشوارع أو الحدائق من دون حجاب حيث لوحن بأغطية رؤوسهن في تحد للسلطات الإيرانية.

وفي الجزء الثاني من التسجيل، الذي يبدو أنه التقط بهاتف جوال، ظهر عنصر شرطة اقترب من المرأة ودفعها من المنصة فيما سمع صوت رجل يسأل "أين حقوق الإنسان؟"

وفي تعليقها على الحادثة، كتبت الناشطة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده على موقع "فيسبوك" إن الشرطة خالفت القانون لأنه "لا يحق لأي رجل التعامل مع امرأة بهذه الطريقة".

وأعرب مستخدمو موقع "تويتر" كذلك عن غضبهم حيال تصرف الشرطي وكتب أحدهم أن "مخالفة القانون ممن يرتدون بزات عناصر إنفاذ القانون هي مشكلتنا في إيران".

وقال آخر إن "الشرطة التي أوقعت الفتاة في شارع انقلاب هي ذاتها المسؤولة عن ضمان أمن ونجاح الانتخابات".

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، اعتقلت نحو 30 امرأة في إيران بسب تحديهن القانون الإسلامي الذي يوجب عليهن ارتداء الحجاب.