البنتاغون: لا نريد النزاع مع قوات الأسد ولكن..

أكد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية إيريك باهون أن الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في التنازع مع قوات النظام السوري، وأن التركيز حاليا منصب على هزيمة داعش "ولا نتطلع إلى نوع آخر من القتال".

جاءت تصريحات المسؤول العسكري الأميركي ردا على سؤال لقناة "الحرة" حول تهديد النظام السوري قوات سورية الديموقراطية بالحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها لتسليمه المناطق الخاضعة لسيطرتها.

لكن باهون أوضح في المقابلة أن "أي لاعب في سورية أو المنطقة يفكر في تبني سياسة الهجوم على التحالف أو حلفائنا فستكون سياسته سيئة".



وأوضح أن العمليات التي نفذتها مؤخرا قوات سورية الديموقراطية نجحت في استعادة معظم الأراضي على الحدود العراقية بمساعدة قوات الأمن العراقية، وقال إن "قسد" مستمرة في إحراز التقدم.

وأكد اجتثاث تنظيم داعش، وأن ما تبقى من عناصره هم "مجموعة من اليائسين الذين لا مكان لهم ولا تنظيم".

