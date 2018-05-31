أعد ضبط الراوتر في منزلك الآن!

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عن اكتشافه ثغرة أمنية في نصف مليون جهاز راوتر "موزع اللاسلكي للإنترنت" منتشرة في أنحاء العالم.

وكشف "FBI" عن اكتشاف برمجيات (ميلوير) تحمل اسم "في بي أن فليتر" "VPNFilter" في أجهزة راوتر تتوزع في منازل ومكاتب مختلفة، وذلك اعتمادا على اختبارات أجرتها وحدة الأبحاث التابعة لشركة "سيسكو".

والـ "ميلوير"/(Malware) برمجية خبيثة يتم وضعها عن قصد من أجل الإضرار بالأجهزة المستخدمة بطريقة أو بأخرى.

وترجح السلطات الأميركية أن يكون مصدر هذه البرمجية الخبيثة مجموعة روسية تحمل اسم "سوفاسي" والتي تستخدم هذا الـ "ميلوير" للتحكم بالأجهزة المرتبطة بها.

وللتأكد من إزالة البرمجية الخبيثة عن جهاز موزع الإنترنت لديك، فإن القيام بإعادة التشغيل لن يكون كافيا، حيث سيعود الـ “ميلوير" للعمل، وما تحتاجه إعادة ضبط المصنع "Reset factory".

وبحسب تقرير لموقع "سي نت" المتخصص بأخبار التقنية والاتصالات، فإن هذه الموديلات التي يرجح تأثرها بالـ "ميلوير"، تضم هذه الموديلات:

Linksys: E1200, E2500, WRVS4400N

Mikrotik: 1016, 1036, 1072

Netgear: DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000

QNAP: TS251, S439 Pro, other QNAP NAS devices running QTS software

TP-Link: R600VPN