احموا أنفسكم! تحذير أميركي لمستخدمي الإنترنت العرب

حذرت السفارتان الأميركيتان في مصر وتونس مستخدمي الإنترنت في البلدين من برمجيات خبيثة تستخدمها حكومة كوريا الشمالية، وقد أصاب نوعان منها عناوين رقمية في البلدين.

وأوضحت السفارتان أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بالتعاون مع شركاء حكوميين أميركيين اكتشفوا البرمجيات الخبيثة وأن مصر وتونس والسعودية والأردن من "البلدان التي تم رصد عناوين IP المصابة داخلها".

ونوعا البرمجيات الخبيثة اللذان كشفت عنهما السلطات الأميركية هما "جواناب"، وهو فيروس يستخدم كأداة تحكم عن بعد، و"برامبول" الذي يستخدم لاختراق الشبكات.

وقدمت وزارة الأمن الداخلي عددا من الإرشادات للمستخدمين لحماية أجهزتهم من الإصابة بهذه البرمجيات: