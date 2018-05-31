احموا أنفسكم! تحذير أميركي لمستخدمي الإنترنت العرب

حذرت السفارتان الأميركيتان في مصر وتونس مستخدمي الإنترنت في البلدين من برمجيات خبيثة تستخدمها حكومة كوريا الشمالية، وقد أصاب نوعان منها عناوين رقمية في البلدين.
وأوضحت السفارتان أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بالتعاون مع شركاء حكوميين أميركيين اكتشفوا البرمجيات الخبيثة وأن مصر وتونس والسعودية والأردن من "البلدان التي تم رصد عناوين IP المصابة داخلها".
ونوعا البرمجيات الخبيثة اللذان كشفت عنهما السلطات الأميركية هما "جواناب"، وهو فيروس يستخدم كأداة تحكم عن بعد، و"برامبول" الذي يستخدم لاختراق الشبكات.
وقدمت وزارة الأمن الداخلي عددا من الإرشادات للمستخدمين لحماية أجهزتهم من الإصابة بهذه البرمجيات:
- ابقوا أنظمة التشغيل والتطبيقات محدثة. هذا يقلص بشكل كبير عدد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المهاجمون.
- احتفظوا ببرمجيات مضادة للفيروسات، وابقوها محدثة، وقوموا بإجراء مسح لكل التطبيقات التي يتم تحميلها من على شبكة الإنترنت قبل تشغيلها.
- قيدوا صلاحيات المستخدمين (لأجهزتكم) لتنصيب وتشغيل التطبيقات غير المرغوب فيها، وطبقوا مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات على كل الأنظمة والخدمات.
- اجروا مسحا لرسائل البريد الإلكتروني وأزيلوا الرسائل المشبوهة. وبالنسبة للمؤسسات والشركات، فبإمكانها حظر رسائل البريد الإلكتروني المصحوبة بروابط والتي تأتي من مصادر مشبوهة.
- الغوا تفعيل خدمة مايكروسوفت لمشاركة الملفات والطابعات، ما لم تكن أمرا مطلوبا من قبل المؤسسة التي يعمل بها المستخدم. وإذا كان هذا هو الوضع استخدموا كلمات سر قوية.
- فعلوا "فاير وول" في أجهزة الكومبيوتر التي تستخدمونها في أماكن العمل وأعدوها كي ترفض أي طلبات اتصال لم تصرحوا بها.