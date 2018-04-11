إنستغرام يتيح خاصية جديدة

سوف يكون متاحا لمستخدمي موقع إنستغرام تحميل نسخة من المحتوى الخاص بهم على الموقع، على غرار فيسبوك الذي يسمح للمستخدم بتحميل سجل لأنشطته التي قام بها،

وأوضح متحدث باسم إنستغرام في تصريح لموقع techcrunch.com أن خدمة نقل البيانات التي لم تكن متاحة من قبل ستتيح للمستخدم تحميل بيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل.

ولم يشر إلى توقيت إطلاق الخدمة على الموقع الذي يبلغ عدد مستخدميه حوالي 800 مليون شخص.

وكان techcrunch.com قد ذكر أن إنستغرام لا يتيح هذه الخاصية، ما يضع مستخدميه تحت رحمة سياسات الموقع ويعرضهم أيضا للخطر، إذ يضطر هؤلاء الذين يسعون إلى الاحتفاظ بنسخ احتياطية من حساباتهم ومحتواها إلى استخدام تطبيقات غير رسمية تابعة لجهات خارجية تتطلب كلمة المرور الخاصة بهم.

وتأتي هذه المعلومات وسط جدل بشأن سياسات حماية الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.