إنييستا يتوجه إلى 'منزله الجديد'

كشف لاعب الوسط الدولي الإسباني أندريس إنييستا أن اليابان ستكون وجهته المقبلة و"منزلي الجديد"، بإعلانه الأربعاء توجهه إلى البلد الآسيوي برفقة رئيس شركة "راكوتن" الراعية لنادي برشلونة ومالكة نادي فيسل كوبي الياباني.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

ونشر إنييستا البالغ من العمر 34 عاما والذي ودع ناديه السابق برشلونة في نهاية الأسبوع الماضي، صورة عبر حسابه على تويتر، في ما بدا أنها طائرة خاصة وبرفقته هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن" مرفقا إياها بتعليق "أتوجه إلى منزلي الجديد برفقة صديقي هيروشيي ميكيتاني".