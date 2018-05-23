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رياضة

إنييستا يتوجه إلى 'منزله الجديد'

إنييستا يمسح دموعه بعد مباراته الأخيرة مع برشلونة

كشف لاعب الوسط الدولي الإسباني أندريس إنييستا أن اليابان ستكون وجهته المقبلة و"منزلي الجديد"، بإعلانه الأربعاء توجهه إلى البلد الآسيوي برفقة رئيس شركة "راكوتن" الراعية لنادي برشلونة ومالكة نادي فيسل كوبي الياباني.

ونشر إنييستا البالغ من العمر 34 عاما والذي ودع ناديه السابق برشلونة في نهاية الأسبوع الماضي، صورة عبر حسابه على تويتر، في ما بدا أنها طائرة خاصة وبرفقته هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن" مرفقا إياها بتعليق "أتوجه إلى منزلي الجديد برفقة صديقي هيروشيي ميكيتاني".

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