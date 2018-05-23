إنييستا يتوجه إلى 'منزله الجديد'

كشف لاعب الوسط الدولي الإسباني أندريس إنييستا أن اليابان ستكون وجهته المقبلة و"منزلي الجديد"، بإعلانه الأربعاء توجهه إلى البلد الآسيوي برفقة رئيس شركة "راكوتن" الراعية لنادي برشلونة ومالكة نادي فيسل كوبي الياباني.
Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018
Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc
ونشر إنييستا البالغ من العمر 34 عاما والذي ودع ناديه السابق برشلونة في نهاية الأسبوع الماضي، صورة عبر حسابه على تويتر، في ما بدا أنها طائرة خاصة وبرفقته هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن" مرفقا إياها بتعليق "أتوجه إلى منزلي الجديد برفقة صديقي هيروشيي ميكيتاني".