إحباط مخطط لاستهداف البرلمان الإندونيسي

أعلنت السلطات الإندونيسية الأحد إحباط مخطط لشن هجمات على البرلمان في جاكرتا والمجلس المحلي في بيكانبارو عاصمة إقليم رياو.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا إنها "اعتقلت طالبا سابقا وتستجوب اثنين آخرين بعد مداهمة جامعة في مدينة بيكانبارو بجزيرة سومطرة حيث صادرت مواد متفجرة وعبوات ناسفة".

وقال المتحدث باسم الشرطة سيتيو واسيستو في مؤتمر صحافي إن الطالب السابق يعتقد أنه كان "يخطط لهجمات على البرلمان الإندونيسي والمجلس المحلي في بيكانبارو".

وأضاف واسيستو إن "المشتبه فيه تربطه صلات بجماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم داعش وهي مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية".

وشهدت إندونيسيا الشهر الماضي سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها متشددون، واستهدفت كنائس ومبنى للشرطة في سورابايا ثاني أكبر مدن البلاد، قتل نتيجتها نحو 30 شخصا.