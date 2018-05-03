عواصف هوجاء تودي بـ100 في الهند

قتل 100 شخص وأصيب 143 آخرون جراء عواصف ترابية تضرب شمال الهند، حيث تسببت الرياح العاتية بسقوط أشجار وانهيار منازل.

واجتاحت العواصف ليل الأربعاء-الخميس ولايتي أوتار براديش وراجستان فيما يتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى، حسب مسؤولين.

ولقي معظم الضحايا حتفهم إثر انهيار جدران وأعمدة كهربائية ومنازل وسقوط أشجار، إذ بلغت سرعة الرياح في المناطق الشمالية في أوتار براديش وفي غرب وراجستان 130 كيلومترا في الساعة في وقت متأخر الأربعاء.

وأكد المسؤول في مكتب مفوضية الإغاثة في أوتار براديش تي بي غوبتا مصرع 65 شخصا على الأقل في 40 من مقاطعات الولاية الـ75.

وقال المسؤول في دائرة راجستان لإدارة الكوارث والإغاثة هيمانت غيرا إن السلطات أكدت وفاة 33 شخصا في المنطقة التي تستعد لمواجهة مزيد من الرياح العاتية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "أشعر بالحزن للوفيات التي تسببت بها العواصف الترابية في أنحاء مختلفة من الهند. أعزي العائلات المنكوبة وآمل تعافي المصابين قريبا".

وأضاف "طلبت من المسؤولين التنسيق مع حكومات الولايات المعنية والعمل على مساعدة المتضررين".

وأسفرت عاصفة الشهر الماضي عن مقتل 15 شخصا على الأقل في أوتار براديش وتدمير عامودين تاريخيين عند مدخل تاج محل.