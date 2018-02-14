البيت الأبيض يرفض مقترحا جديدا حول الهجرة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء رفضه مقترحا بشأن الهجرة قدمه السناتوران الجمهوري جون ماكين والديموقراطي كريس كونس.

ويتضمن المقترح توفير حماية للأشخاص المشمولين في برنامج DACA أي الذين أتوا إلى البلاد بشكل غير شرعي وهم أطفال، وزيادة إجراءات الأمن على الحدود مع المكسيك.

لكن نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض ليندسي والترز قالت في بيان إن تطبيق المقترح من شأنه "زيادة الهجرة غير الشرعية والهجرة العائلية"، ويسمح بحصول الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبيرة بالبقاء والحصول على الجنسية الأميركية.

وانتقدت وزارة الأمن الداخلي، من جانبها، الخطة المقترحة، وقالت إنها لا تتضمن الإشارة لمخصصات لتأمين الحدود.

وأضافت في بيان أنها تعطي مسارا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين، من بينهم الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط برنامج DACA.

والبرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يوفر الحماية من الترحيل ويمنح حق العمل والدراسة لعشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من أصول لاتينية.

ولا تضع الخطة شروطا عمرية معينة للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين، حسب الوزارة، ما يعني إمكانية أن تنطبق على أشخاص عمرهم أكبر من 65 عاما الآن.

وينطبق المقترح بشأن الحصول على الجنسية، بحسب البيان، أيضا على المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جنايات أو عنفا منزليا إضافة إلى أفراد العصابات.

وأضافت الوزارة أنها تزيد عدد الأشخاص المؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة عن طريق ما يعرف باسم "الهجرة العائلية".

وتدور مناقشات في الكونغرس حاليا بين الديموقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة.

وكان الرئيس ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء العمل ببرنامج DACA لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة حتى آذار/مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

واقترح ترامب توفير مسار لهؤلاء الأشخاص للحصول على الجنسية الأميركية، مقابل أن يوافق الديموقراطيون على إجراءات أمنية لمنع الهجرة غير الشرعية، من بينها بناء جدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية.