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وفاة مؤسس شركة إيكيا للأثاث

إينجفار كامبراد

قالت شركة إيكيا السويدية للأثاث الأحد إن مؤسسها إينجفار كامبراد توفي عن 91 عاما.

وقالت الشركة في بيان ”مؤسس إيكيا وإيكانو وأحد أعظم رجال الأعمال في القرن العشرين إينجفار كامبراد توفي في منزله في سمالاند بالسويد يوم 27 كانون الثاني/يناير".

وأسس كامبراد إيكيا عام 1943 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما ولكن إمبراطوريته اكتسبت شهرة عالمية عام 1956 عندما أصبحت رائدة في مجال الأثاث الذي يجري تجميعه.

وتقترب إيكيا الآن من تحقيق عائدات سنوية حجمها 50 مليار يورو (62 مليار دولار).

وقالت الشركة في البيان إن كامبراد ”ظل يعمل حتى آخر يوم في حياته وظل مخلصا لشعاره وهو أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

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