رجل يطعن تسعة في مجمع للاجئين بآيداهو

أصيب تسعة أشخاص بجروح في اعتداء بالسلاح الأبيض استهدف مجمعا سكنيا للاجئين في ولاية آيداهو الأميركية ليل السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وألقت شرطة مدينة بويزي، عاصمة الولاية، على رجل يشتبه في كونه منفذ الاعتداء، غير أن التحقيقات لم تكشف بعد عن دافع الهجوم.

وقال قائد شرطة المدينة ويليام بونز في بيان إن أربعة من الضحايا يعانون من إصابات بالغة.

NEWS RELEASE: Boise Police investigate stabbing with multiple injuries https://t.co/RJC9MGyPY4 — Boise PD (@BoisePD) July 1, 2018

وأوضح بونز أن الاعتداء غير مسبوق بالنسبة لمدينته، موضحا أن منفذ الاعتداء "أتى من خارج الولاية".

واستقبلت الولاية الواقعة شمال غرب البلاد مئات اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب بيانات رسمية.