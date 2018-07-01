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من أميركا

رجل يطعن تسعة في مجمع للاجئين بآيداهو

مدينة بويزي بولاية أيداهو

أصيب تسعة أشخاص بجروح في اعتداء بالسلاح الأبيض استهدف مجمعا سكنيا للاجئين في ولاية آيداهو الأميركية ليل السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وألقت شرطة مدينة بويزي، عاصمة الولاية، على رجل يشتبه في كونه منفذ الاعتداء، غير أن التحقيقات لم تكشف بعد عن دافع الهجوم.

وقال قائد شرطة المدينة ويليام بونز في بيان إن أربعة من الضحايا يعانون من إصابات بالغة.

وأوضح بونز أن الاعتداء غير مسبوق بالنسبة لمدينته، موضحا أن منفذ الاعتداء "أتى من خارج الولاية".

واستقبلت الولاية الواقعة شمال غرب البلاد مئات اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب بيانات رسمية.

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