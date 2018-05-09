عودة المحققين الدوليين إلى ليبيا

كشفت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا عن عودة محققي المحكمة إلى العمل في ليبيا بعد غياب استمر أكثر من خمس سنوات بسبب الوضع الأمني.

وقالت بنسودا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء إنها مستعدة لإصدار المزيد من مذكرات التوقيف في شأن جرائم لا تزال ترتكب في ليبيا، بما فيها أعمال قتل وتوقيف تعسفي وتعذيب بحق المدنيين.

وشددت بنسودا على ضرورة تعاون كل الأطراف لتسليم سيف الإسلام القذافي المطلوب لدى المحكمة، خاصة بعد ظهوره في الإعلام موخرا.

كما ناشدت المشير خليفة حفتر التعاون لتسليم محمود الورفلي الذي لا يزال يمارس مسؤولياته في لواء الصاعقة التابع لحفتر.

ومن بين المطلوبين أيضا لدى المحكمة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي.