بالفيديو والصور: هايبرلوب للشحن أيضا

فكرة السفر فائق السرعة المعروف باسم (هايبرلوب) شهدت زخما خلال السنوات الأخيرة.

ومع توقعات أن تحدث ثورة في السفر حول العالم، يبدو أن هذه الفكرة دخلت أيضا عالم شحن البضائع.

فقد أعلنت مؤخرا شراكة بين شركة "فيرجن هايبرلوب وان" الأميركية وموانئ دبي العالمية DP World لإطلاق خدمة "كارغوسبيد للشحن" في دبي.

مقطع فيديو نشرته الشركة عن الخدمة:

ونشرت موانئ دبي العالمية على تويتر مقطع فيديو عن الخدمة التي قالت إنها ستتيح إجراء تسليم "سريع ومستدام وفعال للبضائع المنقولة":

Introducing DP World Cargospeed, the first international brand for hyperloop-enabled cargo systems to support the fast, sustainable and efficient delivery of palletised cargo. @HyperloopOne #DPWorldCargospeed pic.twitter.com/Iqz9iQHer2 — DP World (@DP_World) April 29, 2018

وذكرت أنها ستخفض مخزون السلع التامة الصنع بنسبة 25 في المئة، وتقلل مساحة التخزين المطلوبة بنسبة 25 في المئة.

وتعتمد فكرة السفر بواسطة هذا النظام على كبسولات ترتفع فوق مسار بواسطة الرفع المغناطيسي وتنطلق لمسافات بعيدة بسرعة الطائرة في أنابيب منخفضة الضغط.

وكان الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول من طرح هذا النظام المتطور للنقل عام 2013، وتعمل عدة شركات حاليا على تطوير الفكرة لتصبح على أرض الواقع.

المدير التنفيذي لشركة "فيرجن هايبرلوب وان" روب لويد كتب في مقال أن الخدمة الجديدة ستتيح "توفير خدمة استثنائية للسلع ذات الأولوية العالية، وتسليم البضائع بسرعة النقل الجوي، وبتكلفة قريبة من تكلفة النقل بالشاحنات".

وذكر أن الخدمة ستوفر نقل سلع ذات أولوية، مثل المواد الغذائية الطازجة والإمدادات الطبية والإلكترونيات وغيرها.

كما يمكن تقليل تكلفة رحلة مدتها أربعة أيام بالشاحنة إلى 16 ساعة مع تقليل التكلفة.

وأوضحت شبكة سي إن إن أن هايبرلوب وان الأميركية اختبرت كبسولة تسير بسرعة 387 كيلومترا في الساعة، لكنها تتوقع أن تتيح خدمة الشحن بسرعات تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة.

وكان الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون قد أعلن العام الماضي أنه سيستثمر في شركة هايبرلوب وان، وأعطى هذا الإعلان دفعة لفكرة السفر فائق السرعة.