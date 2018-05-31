منظمة: زوار الفجر يعتقلون النشطاء في مصر

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية الخميس بإطلاق سراح كل من تم احتجازه "بشكل غير قانوني"، وذلك في بيان لها عقب حملة أمنية استهدفت عددا من الناشطين.

وقالت المنظمة في البيان الذي حمل عنوان "زوّار الفجر يعتقلون نشطاء" إن الشرطة المصرية وقطاع الأمن الوطني نفذا حملة اعتقالات ضد منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداهمات جرت فجرا منذ بداية أيار/مايو 2018.

وأضافت أن التهم الموجهة إليهم "تبدو مستندة إلى منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطهم السلمي فقط".

وأشارت إلى أن قوات الأمن احتجزت "لفترة وجيزة عدة معتقلين سرا بمعزل عن العالم".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن "الاضطهاد في مصر وصل إلى درجة اعتقال قوات السيسي نشطاء معروفين خلال نومهم لمجرد كلامهم. الرسالة واضحة: الانتقاد بل وحتى التهكم البسيط يؤدي بالمصريين إلى السجن الفوري".

وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد الأربعاء بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام السيسي بـ"انتهاك الحريات وإسكات المعارضين"، بينما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات.

وألقت السلطات المصرية مؤخرا القبض على عدد من الناشطين من بينهم المدون البارز وائل عباس والناشط حازم عبد العظيم والقيادي بـ"الاشتراكيون الثوريون" هيثم محمدين والناشط شادي الغزالي حرب والمدون الساخر شادي أبو زيد والناشطة بحركة "6 أبريل" أمل فتحي.

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