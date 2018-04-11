هل تعرضت بياناتك على فيسبوك للاختراق؟ هكذا تعرف

بدأت شركة فيسبوك إخطار بعض مستخدميها بأن "كامبريدج أناليتيكا" جمعت بياناتهم، تزامنا مع إدلاء مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ بشهادته أمام الكونغرس الأميركي حول فضيحة الخصوصية التي طالت عملاق التواصل الاجتماعي.

وظهر الإخطار الثلاثاء على فيسبوك لهؤلاء المستخدمين وورد فيه أن "أحد أصدقائك" استخدم فيسبوك للولوج إلى تطبيق شخصي محظور حاليا يدعى "هذه هي حياتك الرقمية".

واستخدمت "كامبريدج أناليتيكا" هذا التطبيق لجمع بيانات المستخدمين بشكل غير شرعي.

وبإمكان كل مستخدمي فيسبوك معرفة ما إذا كانت بياناتهم تعرضت للاختراق أم لا عن طريق الدخول إلى هذه الصفحة.

وفي حال عدم تعرض بيانات المستخدم للاختراق، ستظهر له رسالة تقول "لم تستخدم أنت أو أحد أصدقائك تطبيق "هذه هي حياتك الرقمية"".

وتعرضت بيانات تحو 87 مليون شخص للاختراق بسبب هذا التطبيق، وستظهر لهؤلاء رسالة أخرى تقول: "أحد أصدقائك استخدم تطبيق "هذه هي حياتك الرقمية"، وهو ما يعني أن بعض بياناتهم قد تمت مشاركتها مع "كامبريدج أناليتيكا".