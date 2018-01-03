مصرية الأصل.. هدى قطب تصنع التاريخ في التلفزيون الأميركي

أعلنت شبكة "أن بي سي" الثلاثاء أن المذيعة الأميركية من أصل مصري، هدى قطب ستشارك في تقديم برنامج "توداي" الذي تبثه الشبكة بدلا من المذيع مات لاور الذي أقيل على خلفية اتهامات بممارسة سلوك جنسي غير ملائم.

وستنضم قطب، 53 عاما، إلى سافانا جوثري خلال أول ساعتين من البرنامج الذي يبدأ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج الشهير معا.

وقالت جوثري التي أعلنت الأنباء خلال افتتاحية البرنامج "إنه العام 2018 ونحن نبدأه بالطريقة الصحيحة لأن هدى أصبحت رسميا إحدى مقدمات توداي".

والبرنامج الإخباري والحواري الصباحي كان الأول من نوعه في تاريخ برامج التلفزة حول العالم عند بدء بثه في 1952.

ووضعت مجلة "تي في جايد" المتخصصة "توداي" في المرتبة الـ 17 بين 50 برنامجا اعتبرتها الأفضل في التاريخ بأميركا.

والدا قطب، عبد القادر وسميحة ولدا وتزوجا في مصر قبل أن يهاجرا إلى أوكلاهوما بالولايات المتحدة حيث ولدت هدى في ستينيات القرن الـ20.​

Happy Father's Day to those on earth and in heaven xoxo miss you dad pic.twitter.com/ceuymEGVHI — Hoda Kotb (@hodakotb) June 19, 2016

عملت هدى بعد تخرجها من جامعة جامعة فيرجينيا التقنية مراسلة ومذيعة في محطات تلفزيونية محلية في ولايات إلينوي ومسيسيبي وفلوريدا.

وحصلت على وظيفتها الأولى على المستوى الوطني مع "أن بي سي" في 1998 لتصبح مراسلة ومقدمة لبرنامج "ديتلاين".

وأصبحت هدى وجها معروفا للمشاهد الأميركي مع توليها استضافة فقرة من برنامج "توداي" صحبة كاثي لي في 2007.

وحصدت المذيعة ذات الأصول المصرية جائزة "إيمي" المرموقة في 2010 في فئة البرامج التلفزيونية الصباحية كجزء من فريق عمل "توداي".