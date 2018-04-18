حجاب طالبات المتوسطة يثير جدلا في السعودية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطالبات مدرسة متوسطة يرتدين حجابا كاملا يغطي وجوههن وأجسادهن، وذلك ضمن حملة ترويج للحجاب في المدرسة عنوانها "شعيرة لن تندثر". أثار مقطع الفيديو المتداول الجدل في أوساط المغردين السعوديين، بين مؤيد ومعارض، ما دفع وزارة التعليم لفتح تحقيق في موضوع الفيديو، معتبرة الأمر بمثابة استخدام للمدرسة "لتعزيز الصراعات الفقهية والفكرية بطريقة لا تمت للعمل التربوي والتعليمي"، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مبارك العصيمي.

وثمن مغردون خطوة الوزارة، واعتبروها "محاربة للتطرف" وللتضييق على الطالبات، ومشيدين بوزير التعليم

وغرد آخرون منتقدين قرار الوزير، واقترحوا التركيز على قضايا وتفاصيل أخرى تعاني منها المدارس في المملكة

​وانتقد آخرون تصرف القائمين على الحملة بالمدرسة، معتبرين ذلك محاولة لفرض توجه المدرسة الفكري على طالباتها

وتساءل آخرون عن سبب عدم فتح تحقيق في وفاة طالب صعقا بالكهرباء في مدرسته

​وفسر آخرون خطوة الوزارة بأنها تهدف لجعل المدرسة موضوع الجدل عبرة لغيرها من المدارس