قنبلة تودي بأحد عناصر حزب الله

أعلن مسؤولون لبنانيون الثلاثاء مقتل أحد عناصر حزب الله في انفجار قنبلة كان يحملها داخل منزله في جنوب البلاد.

وقال المسؤولون إن القتيل هو عضو حزب الله بلال حسن، وأضافوا أن ليس من الواضح ما كان يفعله بالقنبلة وكيف وصلت إلى منزله.

وتضاربت المعلومات الأولية حول ما وقع. وفي حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن "جسما غريبا انفجر" في منزله الواقع في مدينة صيدا الجنوبية، ذكرت أخرى أن حسن كان يحمل قذيفة آر بي جي.

وقال المسؤولون وفق وكالة أسوشييتد برس إن عناصر في حزب الله ثم عناصر في الشرطة فتشت المنزل بعد الانفجار، وإن السلطات فتحت تحقيقا في الأمر.

المصدر: وكالات