هنري: مستعد لتدريب أرسنال

أكد المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري الأحد أنه إذا أصبح منصب المدرب في فريقه السابق آرسنال الإنكليزي شاغرا باستقالة مواطنه آرسين فينغر، فهو مستعد لاستلام المهمة.

ويمر فينغر بوضع لا يحسد عليه وقد رفعت الأحد مجددا اللافتات المطالبة برحيله عن الفريق اللندني الذي يشرف عليه منذ 1996، وذلك إثر الخسارة أمام برايتون 1-2 في المرحلة 29 من الدوري الممتاز.

وجاءت هذه الخسارة بعد ثلاث هزائم متتالية محليا ضد الجار توتنام (صفر-1) في الدوري، ثم مرتين بنتيجة كبيرة صفر-3 أمام مانشستر سيتي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الأحد الماضي، والخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة السابقة.

وكان فينغر مدد في آيار/مايو الماضي عقده حتى 2019، رغم مطالبة قسم كبير من المشجعين برحيله بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1998.

ولدى سؤاله من قبل شبكة "سكاي سبورت" الإنكليزية عما إذا كان مهتما بالعودة إلى أرسنال مدربا في حال أصبح المنصب شاغرا، أجاب هنري "اسمعوا، أنا شخص منافس، لا أتراجع بوجه التحدي. نحن نتحدث هنا افتراضيا ولا نريد أن يستنتج الناس أي شيء (من حديثه)، لكني لم أتراجع يوما بوجه التحدي منذ كنت صغيرا".

وأِشار ابن الأربعين عاما الذي يعمل حاليا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، إلى أنه لو استمع خلال مشواره الكروي للناس وما يقولونه لما حقق الأمور التي وصل إليها في مسيرته، إن كان مع أرسنال الذي أحرز معه لقب الدوري الممتاز والكأس الإنكليزية مرتين، أو برشلونة الإسباني الذي توج معه بالدوري مرتين والكأس وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة واحدة.