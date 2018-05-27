دراسة تربط بين الغذاء الصحي وفقدان السمع

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعات أميركية أن تناول طعام صحي يمكن أن يحمي النساء من فقدان السمع المرتبط بالتقدم في السن.

وتابع الباحثون أكثر من 80 ألف امرأة لمدة 26 عاما ووجدوا أن النساء اللاتي تناولن وجبات صحية قلت لديهن احتمالات الإصابة بفقدان متوسط أو حاد للسمع بنسبة 47 في المئة بالمقارنة مع النساء اللاتي تناولن وجبات أقل جودة من الناحية الصحية.

وقالت الطبيبة شارون كورهان من كلية هارفارد للطب في بوسطن إن "نتائج الأبحاث سلطت الضوء على عدد من العوامل الغذائية التي يمكن تعديلها وربما تحد من خطر فقدان السمع".

ووفقا للدراسة فإن نحو 48 مليون شخص يعانون من فقدان السمع في الولايات المتحدة.