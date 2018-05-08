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بالصور والفيديو... بركان هاواي ولحظات مرعبة

بركان هاواي يلتهم إحدى السيارات

لاري وجيري بتلر زوجان متقاعدان علما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن منزلهما قد احترق بالكامل في بركان اكيلوا الذي تسبب في أضرار مادية بالغة في عدد من المناطق الشرقية بجزيرة هاواي الأميركية.

يقول ابنهما كريستيان بتلر "تم اجلاؤنا يوم الخميس الماضي، ولم نكن ندري مصير منزلنا. لكن العلم بالشيء أفضل من القلق وانتظار المجهول".

لاري وجيري ليسا وحدهما، فوكالة الدفاع المدني بهاواي قالت إن 30 منزلا على الأقل دمرت بالكامل جراء الحمم البركانية التي سببت إجلاءات كثيرة وقلقا كبيرا لدى السكان.

وأعرب حاكم هاواي دافيد إيج عن تضامنه مع المتضررين وقال إن الحكومات المحلية والفيدرالية تعمل معا لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

لم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية.

لكن التحذيرات للمواطنين من العودة إلى ديارهم تواصلت الثلاثاء بعد اكتشاف تصدعات أرضية جديدة يخشى أن تكون مصدرا لحمم بركانية إضافية.

وكان عددٌ من المواطنين حاولوا العودة، بعد هدوء نسبي للبركان، في محاولة لإنقاذ حيواناتهم الأليفة ومتعلقاتهم الأخرى الضرورية.

وقالت جانيت باب من مرصد هاواي للبراكين إن "انحسار البركان لا يعني نهايته. ربما مجرد فترة ركود يعاود بعدها النشاط مجددا".

تشارلز ماندفيل منسق برامج مخاطر البراكين في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قال إن الغازات المنبعثة من تلك التصدعات، سامة، وتتجاوز درجة حرارتها الـ 2000 درجة فهرنهايت، " لابد من وضع ذلك في الاعتبار".

كما أن هناك مخاوف من وقوع زلازل وتصدعات جديدة.

وثار بركان كيلوا الخميس في منطقة الشرق الأدنى المتصدع بجزيرة هاواي، قاذفا كميات كبيرة من الصخور المنصهرة ومستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

أعقب ذلك تصدعات كبيرة على بعد أميال من قمة البركان، وزلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر هو الأعنف في المنطقة منذ عام 1975.

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