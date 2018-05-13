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من أميركا

اكتشاف شق بركاني جديد في هاواي

حمم بركانية في هاواي

تجددت انبعاثات الدخان والحمم من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأميركية ما دفع المسؤولين المحليين إلى الدعوة إلى إجلاء مزيد من السكان الأحد.

وأصدرت وحدة الدفاع المدني بمقاطعة هاواي في الولاية تحذيرا من اكتشاف شق بركاني جديد في كيلاويا غربي الطريق السريع الرئيسي على الجزيرة، مطالبة السكان في تلك المنطقة بمغادرتها.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مركزين بلديين قريبين من المنطقة سيستخدمان كملجأين للسكان.

ويعد هذا الشق البركاني الـ18 الذي يتم اكتشافه منذ بدء ثوران البركان على الجزيرة الأميركية مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى إجلاء مئات من السكان.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حذرت من ثوران أعنف لبركان هاواي يبدأ في منتصف أيار/مايو ويقذف صخورا تزن عدة أطنان لمسافة تصل إلى كيلومتر وينشر شظايا في حجم الحصى لمسافة عدة كيلومترات ويغطي منطقة تمتد إلى 32 كيلومترا بالرماد.

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