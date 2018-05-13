اكتشاف شق بركاني جديد في هاواي

تجددت انبعاثات الدخان والحمم من بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأميركية ما دفع المسؤولين المحليين إلى الدعوة إلى إجلاء مزيد من السكان الأحد.

وأصدرت وحدة الدفاع المدني بمقاطعة هاواي في الولاية تحذيرا من اكتشاف شق بركاني جديد في كيلاويا غربي الطريق السريع الرئيسي على الجزيرة، مطالبة السكان في تلك المنطقة بمغادرتها.

Eruption Update for May 13 at 0800. Fissure 18 opened up on Kalapana side of Hwy 132 on Halekamahina Loop Road in Lower Puna. Residents of Halekamahina Road are ordered to evacuate, and be on the alert for gas emissions and lava spatter. #mayorharrykim https://t.co/ISd9vU5Qaa — Mayor Harry Kim (@MayorHarryKim) May 13, 2018

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مركزين بلديين قريبين من المنطقة سيستخدمان كملجأين للسكان.

ويعد هذا الشق البركاني الـ18 الذي يتم اكتشافه منذ بدء ثوران البركان على الجزيرة الأميركية مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى إجلاء مئات من السكان.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حذرت من ثوران أعنف لبركان هاواي يبدأ في منتصف أيار/مايو ويقذف صخورا تزن عدة أطنان لمسافة تصل إلى كيلومتر وينشر شظايا في حجم الحصى لمسافة عدة كيلومترات ويغطي منطقة تمتد إلى 32 كيلومترا بالرماد.