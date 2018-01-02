السناتور هاتش يعلن تقاعده

أعلن السناتور الجمهوري المخضرم أورين هاتش الثلاثاء اعتزامه التقاعد من منصبه كعضو بمجلس الشيوخ الأميركي بعد أكثر من أربعين عاما قضاها في المجلس.

وقال هاتش (83 عاما) في بيان مرئي إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على مقعده ممثلا لولاية يوتا.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن تقاعد هاتش قد يمهد الطريق للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق ميت رومني للمنافسة على المقعد الشاغر.

ويترأس هاتش مجلس الشيوخ بالإنابة منذ 2015، وبموجب الدستور فإن من يشغل هذا المنصب يصبح رئيسا للولايات المتحدة في حال عجز الرئيس ونائبه ورئيس مجلس النواب عن أداء مهام منصب رئيس البلاد.