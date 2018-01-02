Accessibility links

logo-print
بحث
من أميركا

السناتور هاتش يعلن تقاعده

السناتور أورين هاتش

أعلن السناتور الجمهوري المخضرم أورين هاتش الثلاثاء اعتزامه التقاعد من منصبه كعضو بمجلس الشيوخ الأميركي بعد أكثر من أربعين عاما قضاها في المجلس.

وقال هاتش (83 عاما) في بيان مرئي إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على مقعده ممثلا لولاية يوتا.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن تقاعد هاتش قد يمهد الطريق للمرشح الرئاسي الجمهوري السابق ميت رومني للمنافسة على المقعد الشاغر.

ويترأس هاتش مجلس الشيوخ بالإنابة منذ 2015، وبموجب الدستور فإن من يشغل هذا المنصب يصبح رئيسا للولايات المتحدة في حال عجز الرئيس ونائبه ورئيس مجلس النواب عن أداء مهام منصب رئيس البلاد.

Back to top
XS
SM
MD
LG