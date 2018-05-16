لجنة الاستخبارات توافق على تعيين هاسبل مديرة لـ 'السي آي إيه'

وافقت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي على ترشيح عميلة الاستخبارات جينا هاسبل لمنصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

وأيدت لجنة الاستخبارات بأغلبية 10 إلى خمسة أصوات رفع ترشيح هاسبل إلى مجلس الشيوخ، وهو ما يضمن فعليا حصولها على موافقة المجلس لتولي المنصب مكان مايك بومبيو وزير الخارجية الحالي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذه المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور في بيان إن "جينا هاسبل هي أكثر شخص مؤهل يمكن أن يختاره الرئيس ليترأس سي آي إيه، وأكثر مرشح مستعد لهذا المنصب خلال تاريخ الوكالة الممتد 70 عاما".

يأتي ترشيح هاسبل على الرغم من سجلها في عمليات تعذيب معتقلين من تنظيم القاعدة في مطلع الألفية.

وكان السيناتور الجمهوري جون ماكين الطيّار السابق الذي تعرض للتعذيب خلال وقوعه في الأسر في حرب فيتنام، قد قاد حملة لمعارضة ترشيح هاسبل، بعد أن رفضت الإقرار بأن أساليب الاستجواب التي استخدمت بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر كانت "غير أخلاقية".

بيد أن هاسبل أكدت معارضتها التعذيب خلال حياتها المهنية المقبلة وذلك في رسالة بعثتها مطلع الأسبوع إلى السناتور الديموقراطي البارز في اللجنة مارك وارنر.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على ترشيح هاسبل في نهاية الأسبوع.