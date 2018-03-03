المئات من عامة الشعب في زفاف الأمير هاري

أكثر من 2600 شخص من "عامة الشعب" سيحلون ضيوفا على حفيد ملكة بريطانيا الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل في حفل زفافهما المرتقب بعد حوالي شهرين، بحسب بيان لمكتب الأمير.

ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في 19 أيار/مايو في قصر وندسور، في حدث يتوقع أن يحظى باهتمام عالمي كبير.

وقال البيان إنهما سيدعوان 2640 شخصا من العامة إلى القصر "لمشاهدة وصول العروسين وضيوفهما وموكب العربة أثناء خروجه".

وأضاف البيان أنهما يريدان أن "تتيح ترتيبات يوم زفافهما للعامة أن يشعروا بأنهم جزء من الاحتفالات".

ومن بين المدعوين شخصيات من جمعيات خيرية لها صلة بالعروسين وتلاميذ مدارس محلية و1200 شخص من أنحاء البلاد اختيروا من خلفيات وأعمار مختلفة.