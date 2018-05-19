Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

بالصور.. مشاهير في حفل الزواج الملكي البريطاني

مقدمة البرامج الحوارية الأميركية أوبرا وينفري

شهدت بريطانيا الخميس مراسم حفل زفاف الأمير هاري نجل ولي عهد بريطانيا من الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

واحتل عديد من نجوم الفن والموسيقى والرياضة من بريطانيا والولايات المتحدة مقاعدهم بين نحو 600 مدعو في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور.

وشوهدت أوبرا وينفري، ملكة البرامج الحوارية الأميركية، وهي تتجول في أراضي القلعة قبل مراسم الزواج.

أوبرا وينفري
أوبرا وينفري

​الممثل الأميركي جورج كلوني شوهد يمشى إلى جانب زوجته المحامية أمل كلوني.

الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني
الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني

ولوح ديفيد بيكهام ، نجم كرة القدم الإنكليزي ، وزوجته فيكتوريا، إلى آلاف المشجعين الذين تمت دعوتهم إلى ساحات القلعة لمشاهدة العروسين.

لاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام مع زوجته
لاعب كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام مع زوجته

وشوهد نجم البوب إلتون جون ، وهو صديق لوالدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، وهو يتحدث مع الضيوف خارج الكنيسة.

نجم البوب البريطاني إلتون جون (يسار) يتحدث إلى عدد من الضيوف
نجم البوب البريطاني إلتون جون (يسار) يتحدث إلى عدد من الضيوف

وحضرت لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز صديقة ميغان، رفقة زوجها رجل الأعمال ألكسيس أوهانيان

لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز مع زوجها خلال مراسم الزواج الملكي
لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز مع زوجها خلال مراسم الزواج الملكي

وحظي الحفل بمتابعة الملايين حول العالم.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG