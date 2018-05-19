بالصور.. مشاهير في حفل الزواج الملكي البريطاني

شهدت بريطانيا الخميس مراسم حفل زفاف الأمير هاري نجل ولي عهد بريطانيا من الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

واحتل عديد من نجوم الفن والموسيقى والرياضة من بريطانيا والولايات المتحدة مقاعدهم بين نحو 600 مدعو في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور.

وشوهدت أوبرا وينفري، ملكة البرامج الحوارية الأميركية، وهي تتجول في أراضي القلعة قبل مراسم الزواج.

​الممثل الأميركي جورج كلوني شوهد يمشى إلى جانب زوجته المحامية أمل كلوني.

ولوح ديفيد بيكهام ، نجم كرة القدم الإنكليزي ، وزوجته فيكتوريا، إلى آلاف المشجعين الذين تمت دعوتهم إلى ساحات القلعة لمشاهدة العروسين.

وشوهد نجم البوب إلتون جون ، وهو صديق لوالدة هاري الأميرة الراحلة ديانا، وهو يتحدث مع الضيوف خارج الكنيسة.

وحضرت لاعبة التنس الأميركية سيرينا ويليامز صديقة ميغان، رفقة زوجها رجل الأعمال ألكسيس أوهانيان

وحظي الحفل بمتابعة الملايين حول العالم.