الحريري في ذكرى اغتيال شطح: كان رمزا للاعتدال

أشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بوزير المالية اللبناني الأسبق محمد شطح الذي اغتيل قبل أربعة أعوام، وقال إنه كان رمزا "للاعتدال".

وقال الحريري خلال تجمع أقيم في بيروت الأربعاء لإحياء ذكرى اغتيال شطح إنه يشعر بحجم "الفراغ الكبير" الذي تركه، خاصة هذا العام عندما كان بحاجة إليه خلال ما وصفه بأنه "أزمة من أمر الأزمات في حياتي السياسية".

وأضاف خلال التجمع الذي حضره عدد من كبار مسؤولي الدولة اللبنانية إن شطح "سقط على الطريق نفسها التي سقط عليها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. معا سارا على طريق الاعتدال وبناء الدولة، ومعا استشهدا على طريق الاعتدال والدفاع عن دور الدولة".

وأشاد بدوره في حماية لبنان من "التهور السياسي ومن جنون استخدام السلاح في الخلافات الداخلية".

ووصفه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في كلمة ألقاها في المناسبة نفسها بأنه "شهيد الكلمة والموقف... والفكر والنظرة والرؤية للمستقبل".

يذكر أن شطح، الذي كان سياسيا بارزا في تحالف 14 آذار المناهض للنظام السوري، قتل في تفجير بسيارة مفخخة في وسط بيروت في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

واتهمت الحكومة اللبنانية حينها النظام السوري وحلفاءه اللبنانيين بجريمة الاغتيال، لكن دمشق نفت هذه الاتهامات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام