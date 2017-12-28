أفضل المدن للموظفين في أميركا

هل تبحث عن وظيفة وترغب في معرفة المدن الأميركية التي يشعر فيها الموظفون بالرضا الوظيفي؟

نشر موقع غلاسدور للتوظيف قائمة بأفضل المدن في الولايات المتحدة، التي يشعر الموظفون فيها بالسعادة.

وقام الموقع بتصنيف كل مدينة بحسب نسبة رضا الموظفين فيها عن عملهم (من أصل 5)، وبحسب متوسط الراتب الأساسي وعدد عروض العمل المتاحة وأسماء أبرز الشركات في كل منها.

1- سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

حلت مدينة سان فرانسيسكو في المرتبة الأولى بمعدل 3.6 من خمسة بالنسبة للرضا عن العمل، ويبلغ متوسط المرتب الأساسي فيها سنويا 75 ألف دولار.

أما عدد الوظائف المعروضة فهو حوالي 232 ألفا. من أبرز الشركات في سان فرانسيسكو شركة الخدمات المالية ويلز فارغو، وأوبر، وموقع التوظيف غلاسدور، وبت فوود إكسبريس، وهي سلسلة متاجر تبيع أغذية للحيوانات الأليفة، وغيرها.

2- سان خوسيه، كاليفورنيا

مدينة أخرى في ولاية كاليفورنيا حلت في القائمة. احتلت سان خوسيه المركز الثاني بمعدل رضا 3.5 ومتوسط راتب أساسي 100 ألف دولار سنويا، و106 آلاف عرض توظيف.

ومن أهم الشركات في المدينة سامسونغ ريسيرتش أميركا، وموقع التجارة الإلكترونية إيباي، وبي دي أس ماركتينغ، وغيرها.

3- مدينة سولت ليك، يوتا

معدل الرضا الوظيفي في مدينة سولت ليك هو 3.5، أما متوسط الراتب الأساسي سنويا فهو 47 ألف دولار، ويبلغ عدد عروض التوظيف في مدينة سولت ليك حوالي 44 ألفا.

ومن أبرز الشركات العاملة هناك AECOM للإنشاءات، وماريوت إنترناشونال، وسيلفر كي بنيفيتس للتسويق.

4- سان دييغو، كاليفورنيا

المدينة الثالثة في ولاية كاليفورنيا التي تحل في القائمة هي سان دييغو. يبلغ معدل الرضا عن الوظيفة فيها 3.5، ومتوسط الراتب الأساسي فيها 50 ألف دولار سنويا، أما عدد فرص العمل الشاغرة فيبلغ 86 ألفا.

وأهم الشركات المتواجدة فيها: كيمبتون للفنادق والمطاعم، وهيلتون، وشركة الأسلحة لوكهيد مارتن، وغيرها.

5- بوسطن، ماساتشوستس

متوسط الراتب الأساسي في بوسطن هو 60 ألف دولار سنويا، ويبلغ معدل رضا الموظفين عن العمل فيها 3.5، وتتميز بعدد كبير من عروض التوظيف (حوالي 219 ألفا).

ومن أهم الشركات العاملة في المدينة برينشارك التقنية، وبلاك دايموند نيتوركس للاستشارات الهندسية والتقنية، وبي ستيت كوميونيتي سيرفس للتنمية البشرية.

6- العاصمة الأميركية واشنطن

3.5 في المئة هو معدل الرضا الوظيفي في العاصمة واشنطن، ويبلغ متوسط الراتب الأساسي فيها 62 ألف دولار سنويا، وتتميز بعدد كبير من عروض التوظيف بلغ حسب التقرير 293 ألفا.

ومن بين الشركات المشغلة للعمالة إدارة قدامى المحاربين، وسلسلة متاجر سيرز، وروتو روتر للصيانة، ومتاجر ميسيز للملابس، ومختبر الفيزياء التطبيقية التابع لجامعة جون هوبكنز.

7- سياتل، واشنطن

أيضا معدل الرضا الوظيفي في سياتل هو 3.5، ولكن متوسط الرواتب 65 ألف دولار سنويا. ووصل عدد عروض التوظيف فيها إلى 187 ألفا.

وأهم الشركات العاملة فيها عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وشركة مايكروسوفت، ومجموعة NTG ، ومتاجر نوردستروم وغيرها.

8- نيو أورليانز، لويزيانا

معدل الرضا الوظيفي أقل بقليل في نيو أورليانز مقارنة بالمدن الأخرى التي حلت قبلها في القائمة، وهو 3.4 بينما يبلغ متوسط الراتب الأساسي فيها 40 ألف دولار سنويا وعدد عروض العمل هناك 34 ألفا.

أما الشركات الأكثر توليدا للوظائف فيها فهي بروك ستافينغ للتوظيف، وكوميونيتي هيلث سنتر للخدمات الصحية، وغيليد ساينسيز للأدوية، وجاكسون للعلاج البدني.

9- أوستن، تكساس

من أهم الشركات التي توظف عددا كبيرا من الأشخاص في أوستن YMCA لرعاية الشباب والتنمية البشرية، وكور ميديكال غروب للتوظيف في القطاع الصحي، وأمازون، وبيبول أدمين للتوظيف.

حلت أوستن في المرتبة التاسعة بمتوسط راتب أساسي 48 ألف دولار سنويا، ومعدل رضا وظيفي 3.4، و79 ألف وظيفة شاغرة.

10- ميامي فورت لودرديل، فلوريدا

يوجد في ميامي فورت لودرديل حوالي 126 ألف عرض وظيفي، ويبلغ معدل الرضا عن العمل فيها 3.4 ومتوسط الراتب الأساسي السنوي 40 ألف دولار.

ومن بين الشركات المشغلة: أل جي آي للتطوير العقاري، ونيتشرز باونتي للأدوية، أنفينتيف للأبحاث الطبية، ويو بي أس للشحن، وبنك تي دي، وغيرها.

المصدر: غلاسدور