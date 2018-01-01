خليجي 23.. مباراتان حاسمتان الثلاثاء

يستضيف استاد جابر الدولي في العاصمة الكويتية الثلاثاء مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج الـ23، ويتواجه في الأولى العراق والإمارات فيما تجمع الثانية بين سلطنة عمان والبحرين.

وتقام المباراة الأولى في الساعة 5:15 مساء بالتوقيت المحلي (2:15 بتوقيت غرينيتش)، تليها المباراة الثانية في 8:30 بالتوقيت المحلي. وسيتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة الجمعة.

ويسعى العراق للحصول على لقبه الأول في البطولة منذ ثلاثة عقود بعد أن أحرزه للمرة الثالثة والأخيرة في السعودية عام 1988، في حين يأمل المنتخب الإماراتي انتزاع لقبه الثالث.

وتصدر العراق مجموعته برصيد سبع نقاط هو الأعلى بين المنتخبات الثمانية المشاركة، وفاز "أسود الرافدين" على قطر حاملة اللقب 2-1، واليمن 3-0، وتعادل مع البحرين 1-1.

وحلت الإمارات ثانية في المجموعة الأولى خلف سلطنة عمان، برصيد خمس نقاط من تعادلين سلبيين مع السعودية والكويت، وفوز بهدف على حساب السلطنة، أتى من ركلة جزاء.

ولم يكن منتخبا عمان والبحرين من المرشحين لبلوغ نصف النهائي، إلا أن المنتخب العماني فاجأ المتابعين بتصدره المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين على الكويت والسعودية، مقابل هزيمة أمام الإمارات. وحل "الأحمر" البحريني ثانيا في مجموعته خلف العراق، ولم يتلق أي هزيمة، إذ فاز على اليمن وتعادل مع قطر والعراق.