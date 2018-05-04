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أول تصريح بعد رفضه تحدي أردوغان.. غول: زارني قائد الجيش

رئيس تركيا المنتهية ولايته عبد الله غول

أكد الرئيس التركي السابق عبد الله غول أن رئيس أركان الجيش خلوصي آكار زاره في قصره قبل ساعات من إعلان غول عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التركية.

ونفى غول أن يكون آكار مارس عليه ضغوطا لإجباره على عدم الترشح أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكنه لم يكشف تفاصيل ما دار بينهما.

وأعلن الرئيس السابق في مؤتمر صحافي بإسطنبول الأسبوع الماضي عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وعزى ذلك إلى عدم وجود إجماع واسع عليه.

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وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو قال في تجمع انتخابي الخميس إن رئيس الأركان "هدد" غول لكي لا يترشح للرئاسة، وطالب الرئيس السابق بتوضيح حقيقة هذا اللقاء.

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