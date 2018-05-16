غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس

افتتحت غواتيمالا الأربعاء في القدس سفارتها الجديدة في إسرائيل، بعد خطوة أميركية مماثلة، ما يخالف الإجماع الدولي على وضع المدينة المقدسة.

وبدأت مراسم افتتاح السفارة بالنشيد الوطني الغواتيمالي، تلاه النشيد الوطني الإسرائيلي، وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة بهذه المناسبة تلتها كلمة لرئيس غواتيمالا جيمي موراليس.

وقال موراليس إن الخطوة تهدف إلى جلب رسالة "حب وسلام وأخوة" إلى إسرائيل، واصفا قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ"الشجاع".

وانتقلت السفارة من مدينة هرتسيليا بتوح إلى مبنى الحديقة التكنولوجية في المالحة في القدس الغربية.

وأصبحت غواتيمالا الدولة الثانية في العالم التي تنقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة التي افتتحت سفارتها رسميا الاثنين الماضي.

وسنت إسرائيل عام 1980 قانونا ضمت فيه القدس الشرقية وأعلنتها عاصمتها "الأبدية الموحدة"، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي ولا منظمة الأمم المتحدة.

وتعترف الأمم المتحدة بالقدس الشرقية كأرض محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض بذلك الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" عليها.