غرينبلات: حان الوقت كي يختار عباس بين السلام والكراهية

ندد جيسون غرينبلات معبوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الاثنين بالتصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وما تضمنته من "إهانات في غير محلها" بحق السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وقال غرينبلات عبر "تويتر" إن "الوقت حان كي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وبين جهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

The time has come for President Abbas to choose between hateful rhetoric and concrete and practical efforts to improve the quality of life of his people and lead them to peace and prosperity. … 1/3 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) March 19, 2018

وأضاف أن الولايات المتحدة اقتربت من الانتهاء من خطة للسلام في الشرق الأوسط "ستتقدم بها في الوقت المناسب".

وأتى تعليق غرينبلات بعد ساعات من سباب وجهه عباس إلى فريدمان، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله.