تعرف على الجديد من غوغل

أعلنت شركة غوغل خلال مؤتمر المطورين السنوي المنعقد في كاليفورنيا عددا من التحسينات والتحديثات على تطبيقاتها وخدماتها.

ولعل أبرز تلك التعديلات المساعد الافتراضي الذي يستطيع إجراء مكالمات هاتفية طبيعية مثل البشر والمزايا الجديدة لأندويد بي.

المساعد الافتراضي Google Assistant

طريقة التحدث مع المساعد ستصبح طبيعية أكثر، وسيكون بمقدورك توجيه السؤال بعدة طرق، ولن تحتاج في كل مرة تشغل فيها المساعد أن تقول "مرحبا غوغل". سيكون بمقدورك توجيه عدة أسئلة في المرة الواحدة.

وقد تمت إضافة أصوات جديدة للخدمة.

شاهد مساعد غوغل يجري مكالمة هاتفية:

الجديد أيضا أن المساعد سيجري مكالمات هاتفية لحجز مواعيد، زيارة طبيب مثلا.

وقد شغل المدير التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي خلال المؤتمر مكالمة هاتفية أجراها المساعد لحجز موعد في صالون، وكان الصوت يبدو طبيعيا، وبدت المرأة على الطرف الآخر في المحادثة غير مدركة أنها تتحدث مع آلة.

Smart Compose

خلال أسابيع سيكون بإمكان مستخدمي البريد الإلكتروني Gmail كتابة الرسائل بسرعة أكبر من خلال الميزة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فمن خلال الضغط على tab خلال كتابة الرسالة ستجد مقترحات لكلمات وجمل معنية، سواء في ما يتعلق بالجمل الافتتاحية أو الختامية أو القصص الواردة في صلب الموضوع.

ويمكنها أن تقترح مثلا كتابة "أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة" إذا كان المستخدم يكتب الرسالة يوم الجمعة.

وتقول الشركة إن الميزة ستختصر وقت الكتابة وستقلل الأخطاء الإملائية والنحوية.

Android P

أهم التحديثات في نظام أندرويد بي هي التصميم الجديد الذي سيتيح "البساطة والذكاء والرفاهية" في آن واحد.

ويعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، الذي سيحلل سلوكك، ويعطيك مقترحات بناء على معرفته بأكثر برامجك وأقلها استخداما وغيرها من نشاطاتك، ما يساعد أيضا على توفير طاقة البطارية بإعطاء أولوية للتطبيقات الأكثر استخداما.

تصفح الجهاز سيكون أقل تعقيدا، وبضغطة واحدة على زر البداية سيمكنك إلقاء نظرة على آخر البرامج التي استخدمتها والعودة إلى أحدها إذا أردت.

يمكنك أيضا التحكم في الوقت الذي تقضيه على الجهاز والتطبيقات. وعلى سبيل المثال تحديد أطول فترة زمنية تريد أن تقضيها على تطبيقات معينة، وسوف ينبهك عندما يكون الوقت المتاح قد شارف على الانتهاء.

خاصية "عدم الإزعاج" ستوقف تلقي المكالمات والإشعارات وأي أشياء مرئية تظهر على الشاشة.

إطلاق الخدمة الرسمي سيكون في الخريف القادم، لكن تم إطلاق نسخة تجريبية على أجهزة بيكسل، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, and Essential PH‑1

خرائط غوغل

ستتيح مساعدة أفضل في تحديد الأماكن التي تبحث عنها مثل المتاجر والمطاعم وغيرها، والتعرف على النشاطات والمناسبات التي تحدث في الجوار.

هناك أيضا قوائم ستمنحك فرصة لمعرفة أفضل الأماكن في منطقة معينة.

خاصية Your Match ستعرف من خلالها إذا كان مكان ما يناسبك. وستمنح الخاصية كل مكان درجة إذ تسنتد النتائج على تفضيلاتك الشخصية وما هو معروف بالفعل عن الأماكن التي تبحث عنها.

وباستخدام الكاميرا في هاتفك وخاصية ستريت فيو معا، ستتعرف بشكل أفضل على الاتجاهات الصحيحة للأماكن التي تريد الوصول إليها.

صور غوغل

يمكن تلوين نقاط معينة في الصور مثل الوجه والملابس وجعل الخلفية بالأبيض والأسود.

من أهم التحديثات إمكانية تلوين الصور القديمة التي التقطت بالأبيض والأسود. أما صور الوثائق فستتتحول تلقائيا إلى ملفات PDF.

غوغل Lens

صممت بغرض معرفة إجابات على أسئلة تتعدى حدود كتابة كلمات بحث معينة، مثل إدخال صوة لمعرفة سلالة كلب معين أو اسم بناية.

الجديد الآن هو إمكانية النسخ واللصق باستخدام كاميرا الهاتف لنصوص مكتوبة في العالم الخارجي من حولك مثل قوائم الطعام وبطاقات الهدايا وغيرها، والبحث عن معلومات متعلقة بهذه النصوص.

أشارت غوغل إلى تطبيقات الكاميرا في هواتف معينة ستتاح فيها هذه الميزة من بينها غوغل بيكسل وهواتف أخرى هي LGE, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ, Asus

يمكنك أيضا استخدام الكاميرا لتصوير حذاء أو لباس معين ثم البحث، ليس عنه فحسب، ولكن عن تصميمات أخرى مشابهة.