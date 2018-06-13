من دون إنترنت.. ترجمة 'ذكية' من العربية إلى أي لغة

أطلقت شركة غوغل تحديثا جديدا لتطبيقها للترجمة، تتيح للمستخدم تحويل المقاطع والكلمات من وإلى 59 لغة من ضمنها العربية، لكن هذه المرة من دون الحاجة لاستخدام الإنترنت.

وتعتمد هذه الخدمة الجديدة تحديدا على محرك غوغل للذكاء الاصطناعي.

وتعمل الخدمة بالطريقة التالية: يقوم المستخدم بتحميل حزمة اللغة (35 ميغابايت تقريبا لكل حزمة) التي يريد ترجمتها إلى لغته الأم على جهازه وعبر الإنترنت، ليتمكن من استخدامها في وقت لاحق حتى لو لم يكن جهازه على اتصال بالإنترنت.

والجديد أيضا أن الخدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الترجمة لن تكون حرفية، بل ستعتمد على المضمون وملائمته مع النص المكتوب، ليكون بالتالي أكثر دقة في ترجمة المعنى المقصود.

وبدأت غوغل بإطلاق التحديث بشكل تدريجي، على أن يكون متاحا لجميع مستخدمي تطبيقها للترجمة على أجهزة آندرويد وiOS بحلول الـ15 من الشهر الجاري.