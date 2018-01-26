أداة جديدة من غوغل لوقف 'إعلانات التذكير'

قدمت شركة "غوغل" الخميس أداة جديدة تمكن متصفحي شبكة الإنترنت من حجب الإعلانات المتعلقة بمنتجات تصفحوها من قبل ولم يقوموا بشرائها رقميا.

وتظهر الأداة الجديدة في قائمة إعدادات الحساب في متصفح جوجل كروم.

وقال مدير الإنتاج لخصوصية البيانات والشفافية لدى "غوغل" جون كرافتشيك، عبر تدوينة، إن "الإعلانات التذكيرية هذه قد تكون مفيدة لكن إذا لم تكن تتسوق لدى (موقع) شركة سنو بوت (على سبيل المثال) فإذا أنت لست بحاجة للتذكير بمنتجات الشركة".

Starting today, we're giving you greater control to mute the ads you see on Google, sites across the web and in apps → https://t.co/bbqRX1bZ5j pic.twitter.com/6G2EG7XvJ2 — Google (@Google) January 25, 2018

وسيتمكن المستخدمون من وقف هذه الإعلانات في التطبيقات والمواقع الشريكة لـ "غوغل".