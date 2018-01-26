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علوم و تكنولوجيا

أداة جديدة من غوغل لوقف 'إعلانات التذكير'

غوغل

قدمت شركة "غوغل" الخميس أداة جديدة تمكن متصفحي شبكة الإنترنت من حجب الإعلانات المتعلقة بمنتجات تصفحوها من قبل ولم يقوموا بشرائها رقميا.

وتظهر الأداة الجديدة في قائمة إعدادات الحساب في متصفح جوجل كروم.

وقال مدير الإنتاج لخصوصية البيانات والشفافية لدى "غوغل" جون كرافتشيك، عبر تدوينة، إن "الإعلانات التذكيرية هذه قد تكون مفيدة لكن إذا لم تكن تتسوق لدى (موقع) شركة سنو بوت (على سبيل المثال) فإذا أنت لست بحاجة للتذكير بمنتجات الشركة".

وسيتمكن المستخدمون من وقف هذه الإعلانات في التطبيقات والمواقع الشريكة لـ "غوغل".

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