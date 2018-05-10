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علوم و تكنولوجيا

غوغل تطلق ساعة بيكسل الجديدة الخريف المقبل

ساعات ذكية عرضت في فعالية غوغل للمطورين

يبدو أن شركة غوغل قررت إطلاق ساعة "غوغل بيكسل" في الخريف المقبل.

وبحسب تغريدة نشرها الصحافي المختص بشؤون الاتصالات ايفان بلاس الخميس فإن إطلاق الجيل الجديد من ساعة "غوغل بيكسل" سيتم في فعالية "غوغل" للأجهزة التي تعقد في الخريف والتي ستشهد إطلاق "غوغل بيكسل 3" و"غوغل بيكسل 3XL".

ولم تتضح مواصفات الساعة الجديدة بشكل كامل، ولكن تتحدث تقارير أن ساعة غوغل بيكسل ستتمتع بالمعالج الذكي الذي تطوره شركة كوالكم "Qualcomm "، والذي سيستخدم في عدد من الألبسة والملحقات التقنية القابلة للارتداء.

ومن حكم المؤكد أن تتيح ساعة "غوغل بيكسل" الاتصال بشبكة الإنترنت سواء عبر "واي فاي" أو شبكة الاتصالات الخلوية من الجيل الرابع المتطورة "LTE".

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