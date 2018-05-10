غوغل تطلق ساعة بيكسل الجديدة الخريف المقبل

يبدو أن شركة غوغل قررت إطلاق ساعة "غوغل بيكسل" في الخريف المقبل.

وبحسب تغريدة نشرها الصحافي المختص بشؤون الاتصالات ايفان بلاس الخميس فإن إطلاق الجيل الجديد من ساعة "غوغل بيكسل" سيتم في فعالية "غوغل" للأجهزة التي تعقد في الخريف والتي ستشهد إطلاق "غوغل بيكسل 3" و"غوغل بيكسل 3XL".

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me -- with high confidence -- that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer! — Evan Blass (@evleaks) May 10, 2018

ولم تتضح مواصفات الساعة الجديدة بشكل كامل، ولكن تتحدث تقارير أن ساعة غوغل بيكسل ستتمتع بالمعالج الذكي الذي تطوره شركة كوالكم "Qualcomm "، والذي سيستخدم في عدد من الألبسة والملحقات التقنية القابلة للارتداء.

ومن حكم المؤكد أن تتيح ساعة "غوغل بيكسل" الاتصال بشبكة الإنترنت سواء عبر "واي فاي" أو شبكة الاتصالات الخلوية من الجيل الرابع المتطورة "LTE".