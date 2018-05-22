غوغل قد تدفع 4.4 مليار دولار تعويضات في بريطانيا

يطالب 4.4 مليون مستخدم "آيفون" في بريطانيا شركة "غوغل" بدفع تعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب اختراق خصوصيتهم.

ويمثل عملاق البحث "غوغل" الاثنين المقبل أمام القضاء البريطاني بتهمة انتهاك خصوصية المستخدمين خلال السنوات 2011-2012، قدمتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم "غوغل تدين لنا".

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة فإن "غوغل" جمعت بياناتهم ومعلوماتهم، من دون أخذ موافقة منهم، خاصة وأن الموافقة ممنوحة بشكل "أتوماتيكي" عن طريق استخدام متصفح سفاري على "آيفون"

وردت "غوغل" أنه يجب إسقاط الدعوى حيث لا يوجد أي دليل على تأثر المستخدمين من استعمالهم لمتصفح "سفاري".

ورغم عدم تحديد أي أضرار محتملة على المستخدمين، إلا أنه يرجح أن تدفع شركة "غوغل" تعويضات تبلغ 1000 دولار لكل مستخدم.

وكانت "غوغل" قد دفعت حوالي 40 مليون دولار في عام 2012 لقضية تتعلق باختراق الخصوصية، منها 17 مليون دولار لـ37 ولاية أميركية من ضمنها واشنطن، ودفعت غرامة تبلغ 22.5 مليون دولار غرامة إلى لجنة التجارة الفدرالية.