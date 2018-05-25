كم تملك بلدك من الذهب؟

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن الدول العربية تمتلك 1006 أطنان من الذهب كاحتياطي لديها.

وتظهر أحدث الأرقام أن السعودية تتصدر الدول العربية بتملك الذهب بـ 323 طنا، تليها الجزائر بـ 174 طنا، ثم ليبيا بـ 117 طنا.

ويملك العراق حوالي 90 طنا من الذهب، والكويت 79 طنا، وتتبعها مصر باحتياطي يقدر 77 طنا.

ويقدر احتياطي الذهب في الأردن بـ 44 طنا، وقطر 27 طنا، وسورية 26 طنا، فيما جاءت المغرب بالمرتبة العاشرة عربيا بتملك الذهب باحتياطي بلغ 22 طنا.

وبحسب البيانات تمتلك الإمارات العربية المتحدة 8 أطنان من الذهب، فيما تتوزع 14 طنا من الذهب بين دول تونس والبحرين واليمن وعُمان.

ولا تزال أميركا الأولى على مستوى العالم في احتياطي الذهب بـ 8133 طنا.

ويشير المجلس إلى ارتفاع إجمالي المعروض العالمي من الذهب بنسبة طفيفة ليصل الى 1063.5 طنا خلال الربع الأول من العام 2018، فيما بلغ إنتاج المناجم 770 طنا، وتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس بنسبة 27 في المئة إلى نحو 287 طنا.

ومجلس الذهب العالمي، منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب في العالم ورصد أبرز أرقامها وتحولاتها ومقرها في بريطانيا.