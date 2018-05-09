الجولان.. إسرائيل ترد على صواريخ إيرانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر الخميس رصد 20 صاروخا أطلقتها قوة إيرانية باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان.

وأشار إلى أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، نافيا وقوع "إصابات أو أضرار ملموسة".

واعتبر إطلاق الصواريخ عدوانا إيرانيا خطيرا، مشيرا إلى استعداد بلاده لسيناريوهات متنوعة.

مقطع فيديو لانطلاق صافرات الإنذار:

Breaking news : The sirens are now being heard in the Syrian Golan, A mutual bombardment between Israel and the Iranian militia in #Quneitra pic.twitter.com/pkghwnbuAj — Nedal Alamari (@nedal_alamari) May 9, 2018

صواريخ باتجاه الجولان:

وقال المتحدث إن قوات الجيش ردت بالفعل على الصواريخ الإيرانية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تحدثت عن سقوط قذائف مدفعية مصدرها إسرائيل على مدينة البعث في القنيطرة.

وقالت إسرائيل الثلاثاء إنها رصدت "نشاطا غير معتاد" للقوات الإيرانية في سورية، ووجهت السلطات المدنية في الجولان بالاستعداد لأية طوارئ، ونشرت بعض قواتها هناك.

ويوم الأحد الماضي، قالت مصادر أمنية لوسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش وأجهزة الاستخبارات رصدت محاولات أولية لإيران لشن عمل انتقامي ضد إسرائيل عبر سورية.

وذكرت المصادر أن إيران تعمل على إعداد حرسها الثوري وميليشيات شيعية محلية لإطلاق صواريخ موجهة باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية على الأرجح، لكنها أضافت أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى للتسبب في حرب شاملة.

يتبع...