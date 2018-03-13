أول امرأة تشغل المنصب.. جينا هاسبل تدير CIA

بقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، أصبحت جينا هاسبل مرشحة لأن تكون أول امرأة تشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

هاسبل (61 عاما) ستدير الوكالة خلفا لمايك بومبيو الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية بدلا من ريكس تيلرسون.

وسيتعين على هاسبل انتظار موافقة الكونغرس على تعيينها قبل أن تبدأ مهام عملها.

المديرة الجديدة للـ CIA لن تكون غريبة عليه إذ عينها ترامب نهاية شباط/فبراير من العام الماضي نائبة لمدير الوكالة.

باع هاسبل الطويل في العمل الاستخباراتي قد يكون عونا لها في المنصب، إذ انضمت لوكالة الاستخبارات المركزية عام 1985.

وتدرجت في المناصب إذ شغلت منصب نائب مدير الخدمة الوطنية السرية بوكالة الاستخبارات وكذلك كانت كبيرة الموظفين لدى مدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة أيضا.

وحسب الموقع الرسمي لـ CIA، يحفل سجل ضابطة الاستخبارات المخضرمة بالميداليات والجوائز منها جائزة الرئيس جورج بوش الأب للامتياز في مكافحة الإرهاب وميدالية الاستحقاق لاستخباراتية.