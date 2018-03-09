Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

خروج مقاتلين من الغوطة الشرقية

دخان يتصاعد في الغوطة الشرقية جراء قصف القوات الحكومية

قال التلفزيون السوري الرسمي الجمعة إن عددا من المسلحين وأسرهم بدأوا مغادرة الغوطة الشرقية، قرب دمشق، التي تسيطر عليها المعارضة.

وعرض التلفزيون لقطات لأشخاص يصعدون حافلة، وقال إنهم مسلحون خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وأعلن فصيل "جيش الإسلام" في بيان الجمعة أن "الدفعة الأولى" من المتشددين المعتقلين لديه ستخرج من الغوطة الشرقية التي تتعرض لهجوم من القوات الحكومية.

وقال البيان إن المقاتلين الذين ينتمون لـ "هيئة تحرير الشام" سيتم إجلاؤهم إلى محافظة إدلب.

وشهدت الغوطة الشرقية هدوءا غير مسبوق ليل الخميس الجمعة هو الأول منذ بدء النظام السوري هجومه البري عليها قبل نحو أسبوعين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG