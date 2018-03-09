خروج مقاتلين من الغوطة الشرقية

قال التلفزيون السوري الرسمي الجمعة إن عددا من المسلحين وأسرهم بدأوا مغادرة الغوطة الشرقية، قرب دمشق، التي تسيطر عليها المعارضة.

وعرض التلفزيون لقطات لأشخاص يصعدون حافلة، وقال إنهم مسلحون خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وأعلن فصيل "جيش الإسلام" في بيان الجمعة أن "الدفعة الأولى" من المتشددين المعتقلين لديه ستخرج من الغوطة الشرقية التي تتعرض لهجوم من القوات الحكومية.

وقال البيان إن المقاتلين الذين ينتمون لـ "هيئة تحرير الشام" سيتم إجلاؤهم إلى محافظة إدلب.

وشهدت الغوطة الشرقية هدوءا غير مسبوق ليل الخميس الجمعة هو الأول منذ بدء النظام السوري هجومه البري عليها قبل نحو أسبوعين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.