بالفيديو..عطش أطفال الغوطة لا يرتوي إلا بالهتاف للأسد

أظهرت لقطات مقطع فيديو نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة قيام عضو مجلس الشعب السوري محمد قبنض بتوجيه نازحين من الغوطة الشرقية بالهتاف باسم الرئيس السوري بشار الأسد مقابل إعطائهم عبوات من مياه الشرب.

شاهد الفيديو:

وتظهر اللقطات قبنض، الذي كان يقف فوق عربة لتوزيع عبوات المياه، وهو يقول: "سورية منتصرة بقيادة الرئيس بشار الأسد" ويأمر مجموعة من الأفراد وقفوا أمام العربة بترديد ما يقول.

وقام أفراد في المجموعة بالهتاف: "بالروح بالدم.. نفديك يا بشار".

وقال المرصد في تعليقه على الواقعة إنه "تعمد" إهانة نازحي الغوطة الشرقية، الذين قال إنهم "أجبروا على الخروج منها إلى مناطق سيطرة النظام نتيجة قصف نظامه وروسيا لهم وقتلهم وجرحهم لأكثر من سبعة آلاف مدني".