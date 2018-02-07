مستشار للخميني: موسى الصدر كان يجب أن يقتل والقذافي فعلها

قال جلال الدين فارسي مستشار المرشد الإيراني السابق الخميني إن الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر كان "يجب أن يقتل" بسبب تصريحات له حول توحد الأديان والمذاهب، وذلك خلال مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" الأربعاء.

وأوضح فارسي أن الصدر كانت "لديه روابط قوية بشاه إيران وقال يجب أن نتوحد مع المسيحيين ويجب أن يذهب الشيخ إلى الكنيسة والقس يجب أن يحضر إلى المسجد. صدر هذا الكلام منه وكان يستوجب الوقوف ضده".

وأضاف مستشار الخميني أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي "قام بقتله".

وتابع أنه كان يتردد على ليبيا باستمرار وكان على اطلاع على تفاصيل زيارة الصدر لليبيا في آب/أغسطس 1978 والتي شوهد خلالها لآخر مرة قبل أن يعتبر "مختفيا" منذ ذلك الوقت.